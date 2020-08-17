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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. 

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara depreminin 21. yılı nedeniyle AFAD tarafından düzenlenecek 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'na katılacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılış töreninde yer alacak, çeşitli ziyaretlerde ve TCDD Feribot İskele Sahili'nde incelemelerde bulunacak.

5- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistikleri ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenleyecek

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Turu'nun Düsseldorf'da düzenlenecek ikinci maçında İnter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. 

12- Münih'te Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonu kura çekimi yapılacak.

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