Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara depreminin 21. yılı nedeniyle AFAD tarafından düzenlenecek 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'na katılacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılış töreninde yer alacak, çeşitli ziyaretlerde ve TCDD Feribot İskele Sahili'nde incelemelerde bulunacak.

5- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistikleri ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenleyecek

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Turu'nun Düsseldorf'da düzenlenecek ikinci maçında İnter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.

12- Münih'te Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonu kura çekimi yapılacak.