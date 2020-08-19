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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak.

- Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı'na katılacak. 

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına iştirak edecek. 

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katılacak. 

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

6- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Belarus konusunda, video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli olacak. Yarı final ikinci maçında Olympique Lyon ile Bayern Münih karşılaşacak.

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