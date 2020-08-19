Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak.

- Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı'na katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına iştirak edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katılacak.

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

6- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Belarus konusunda, video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli olacak. Yarı final ikinci maçında Olympique Lyon ile Bayern Münih karşılaşacak.