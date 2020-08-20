  • BIST 1.120
  • Altın 457,778
  • Dolar 7,3017
  • Euro 8,6601
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnafla görüşecek, Merkez Muhtarlar Derneği'ni ve Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıklayacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri, ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararları ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 2. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri ile temmuz ayına dair Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde düzenlenecek anma programına katılacak.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

12- Atletizmde Turkcell Süper Lig mücadelesinin ilk kademe yarışları tamamlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması20 Ağustos 2020 Perşembe 09:18
  • Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü20 Ağustos 2020 Perşembe 09:17
  • Lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:08
  • Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:01
  • Türkiye'den Nijerya'ya terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:01
  • Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü20 Ağustos 2020 Perşembe 09:00
  • Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama20 Ağustos 2020 Perşembe 08:58
  • Irak'a yük taşıyan tır ve kamyonların sürücülü geçişi yeniden başladı20 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
  • Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem20 Ağustos 2020 Perşembe 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti