  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

6- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı başlatacak.

8- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi23 Ağustos 2020 Pazar 09:14
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir23 Ağustos 2020 Pazar 09:12
  • Bakan Soylu: Giresun'da 3 kişinin cansız bedenine ulaştık23 Ağustos 2020 Pazar 09:11
  • Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:33
  • İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:33
  • Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:35
  • Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:17
  • Ankara'da, kargo şirketine ait depoda yangın22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:37
  • İstiklal Caddesi'nde koronavirüs kuralları yok sayıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:36
  • Adıyaman'da 'huzur' uygulaması22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti