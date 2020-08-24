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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kabine toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak. 

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

7- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin çalışmalar takip ediliyor.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. 

11- 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, basın toplantısında maçla ilgili soruları cevaplayacak. 

12- 2020-2021 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Süper Lig ve 1. Lig fikstürü ile Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oluyor.

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