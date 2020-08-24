Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kabine toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

7- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin çalışmalar takip ediliyor.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

11- 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, basın toplantısında maçla ilgili soruları cevaplayacak.

12- 2020-2021 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Süper Lig ve 1. Lig fikstürü ile Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oluyor.