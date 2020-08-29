Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.
2-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymaniye Camii'nde öğle namazını kılacak, ardından aşure dağıtımına katılacak.
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.
6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Federasyon Kupası sahibi Arsenal, Wembley Stadı'nda Community Shield mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
9- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, İstanbul Boğazı'nda başlayacak.
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