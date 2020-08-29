Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

2-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymaniye Camii'nde öğle namazını kılacak, ardından aşure dağıtımına katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Federasyon Kupası sahibi Arsenal, Wembley Stadı'nda Community Shield mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

9- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, İstanbul Boğazı'nda başlayacak.