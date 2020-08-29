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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

2-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymaniye Camii'nde öğle namazını kılacak, ardından aşure dağıtımına katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Federasyon Kupası sahibi Arsenal, Wembley Stadı'nda Community Shield mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

9- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, İstanbul Boğazı'nda başlayacak.

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