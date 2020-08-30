Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

- Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Anıtkabir, Külliye ve Milli Savunma Üniversitesi'ndeki programlara iştirak edecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene katılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programına iştirak edecek.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

3- Karadağ'da genel seçim yapılacak.

4- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

5- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

8- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile Sivas'ta yapacağı maç için Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başlayacak.

9- Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'la karşılaşacak.

10- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları Caddebostan açıklarında sona erecek.

11- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

12- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları karşılaşacak.