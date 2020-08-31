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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına katılacak.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. 

3- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, Türkiye genelinde uzaktan eğitimle başlayacak.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyacak, ilk ders zilini çalacak ve öğrencilerin canlı dersine katılacak.

- Bakan Selçuk, Mövenpick Otel'de düzenlenecek MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na iştirak edecek. 

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, İsmail Akçay Parkı Portatif Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu beton atma ve Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı açılış törenlerine katılacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, 2019'a dair Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıklayacak. 

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

8- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

9- İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrailli ve ABD’lilerden oluşan bir heyet, Abu Dabi'de temaslarda bulunacak.

10- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirileceği isim için siyasi partilerle istişarelere başlayacak. 

11- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

14- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapılacak.

15- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi İstanbul, Bursa ve Ankara'da 4 grupta yapılacak toplam 8 maçla başlayacak.

16- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül'de İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

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