Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Yeni adli yıl başlıyor

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile baş başa görüşecek, Barron onuruna çalışma yemeği verecek, Birliğin 130. yıl dönümü kitabının lansmanına iştirak edecek.

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrailli ve ABD’lilerden oluşan heyet Abu Dabi'de temaslarına devam edecek.

9- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

10- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

11- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, JW Marriott Oteli'nde yapılacak.

15- "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" detaylarının paylaşılacağı Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın ev sahipliğindeki basın toplantısı, Tuzla'daki Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

16- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

17- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Oteli'nde yapılacak.

18- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

19- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekilecek.

20- "The Land of Legends Cup" hazırlık turnuvasının ikinci maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta karşılaşacak.

21- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının 2. turdaki rakipleri kura çekimiyle belli olacak.

22- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesine İstanbul, Bursa ve Ankara'da 4 grupta yapılacak maçlarla devam edilecek.