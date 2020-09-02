Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Google İşbirliği ile Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne ve EBA Destek Noktası Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi Kaymakamlığını ziyaret edecek, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katılacak, TKDK hibeli Kadir Kanyılmaz Hindi Çiftliği'nde incelemede bulunacak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çeşitli temaslarda bulunacak.

8- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

9- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

10- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Milliler, basın toplantısının ardından yapacağı antrenmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14- Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ve aday kadrodan bir futbolcu Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Macaristan Milli Takımı, toplantı öncesinde kısa bir yürüyüş yapacak.

15- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi grup maçları İstanbul, Bursa ve Ankara'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.