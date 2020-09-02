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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Google İşbirliği ile Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne ve EBA Destek Noktası Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi Kaymakamlığını ziyaret edecek, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katılacak, TKDK hibeli Kadir Kanyılmaz Hindi Çiftliği'nde incelemede bulunacak. 

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çeşitli temaslarda bulunacak.

8- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

9- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

10- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Milliler, basın toplantısının ardından yapacağı antrenmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14- Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ve aday kadrodan bir futbolcu Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. 

- Macaristan Milli Takımı, toplantı öncesinde kısa bir yürüyüş yapacak.

15- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi grup maçları İstanbul, Bursa ve Ankara'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. 

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