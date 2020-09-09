Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini, İzmir Ticaret Odasını ve Ege Ordu Komutanlığını ziyaret edecek, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin Açılış Töreni'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "97. Kuruluş Yıldönümü" programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Milli Egemenliğin 100. Yılı, 23 Nisan Resim-Şiir-Beste Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aksaray'da Teknofest kapsamında düzenlenen "Yüksek İrtifa Roket Yarışması" programına katılacak.

4- TÜİK, 2019 yılı kültürel miras istatistikleri ile bu yılın temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla "Kovid-19 Sonrası Güney Doğu Avrupa'da İşbirliği" sanal etkinliği yapılacak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türkiye Futbol Federasyonu ile Misli.com arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

10- AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

11- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçlarına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde devam edilecek.

12- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da sürüyor. Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.