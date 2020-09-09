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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini, İzmir Ticaret Odasını ve Ege Ordu Komutanlığını ziyaret edecek, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin Açılış Töreni'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "97. Kuruluş Yıldönümü" programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Milli Egemenliğin 100. Yılı, 23 Nisan Resim-Şiir-Beste Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aksaray'da Teknofest kapsamında düzenlenen "Yüksek İrtifa Roket Yarışması" programına katılacak.

4- TÜİK, 2019 yılı kültürel miras istatistikleri ile bu yılın temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla "Kovid-19 Sonrası Güney Doğu Avrupa'da İşbirliği" sanal etkinliği yapılacak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türkiye Futbol Federasyonu ile Misli.com arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

10- AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

11- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçlarına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde devam edilecek.

12- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da sürüyor. Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

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