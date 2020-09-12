Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kabul edecek, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na iştirak edecek.

- Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na TBMM Başkanı Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Valilik'te düzenlenen koordinasyon toplantısına katılacak.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne iştirak edecek, Gölpazarı Kültür Sarayı temel atma ve hizmete alınan tesislerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Gölpazarı İlçesi 7'nci Olağan Kongresi'nde bulunacak.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak "G20 Tarım ve Su Bakanları Toplantısı"na katılacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları gerçekleştirilecek.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor, Göztepe-Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

11- TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-Eskişehirspor maçları yapılacak.

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftası, PTT-Kuzeyboru, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-İlbank, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.

13- Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da yarı final maçları yapılacak.

14- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin ilk maçında Kosova temsilcisi Luboteni ile karşı karşıya gelecek.

15- Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Zeleznicar takımıyla karşılaşacak.aramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.