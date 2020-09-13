Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak. 2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 3- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek. 4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü) 5- Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği ve Trabzonspor-Beşiktaş maçları yapılacak. 6- TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor-Adana Demirspor, Adanaspor-İstanbulspor ve Altay-Yılport Samsunspor maçları oynanacak. 7- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde çiftler ve tekler final maçlarıyla tamamlanacak. 8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasında Spor Toto-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol maçları yapılacak. 9- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin rövanşında Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak. 10- Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nde Sırbistan'da Zeleznicar'la rövanş maçına çıkacak. 11- Formula 1’de sezonun 9. yarışı İtalya'da yapılacak. 12- MotoGP San Marino Grand Prix'si İtalya'da yapılacak.