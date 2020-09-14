1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek.
2 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katılacak.
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak.
4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim, Perakende Satış ve Ciro endeksleri ile ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
6- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
7- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak.
9- TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesi, Balıkesirspor-Giresunspor ve Akhisarspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.
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