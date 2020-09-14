  • BIST 1.103
  • Altın 468,666
  • Dolar 7,4752
  • Euro 8,8562
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek. 

2 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katılacak. 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim, Perakende Satış ve Ciro endeksleri ile ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

7- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

9- TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesi, Balıkesirspor-Giresunspor ve Akhisarspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜBİTAK 11 personel alacak14 Eylül 2020 Pazartesi 09:10
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis'in limana dönmesi rutin bir faaliyet14 Eylül 2020 Pazartesi 09:09
  • TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak14 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Dışişleri: GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyecek14 Eylül 2020 Pazartesi 09:07
  • İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı14 Eylül 2020 Pazartesi 09:06
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu14 Eylül 2020 Pazartesi 09:04
  • Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi14 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
  • Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü13 Eylül 2020 Pazar 22:55
  • Bakan Akar: Macron'un öncülüğünde bir provokatif yaklaşım var13 Eylül 2020 Pazar 22:25
  • Konya'ya şehit ateşi düştü13 Eylül 2020 Pazar 21:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti