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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Beştepe'deki törene iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak. 

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle iştirak edecek.

5- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk olacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 hayat tablolarını yayımlayacak.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmalarını yapacağı "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" videokonferans yöntemiyle düzenlenecek. 

9- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

10- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşı karşıya gelecek.

12- UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi 43 maçla tamamlanacak. 

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor ve Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla sona erecek.

14- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda başlayacak.

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