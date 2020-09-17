Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Beştepe'deki törene iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle iştirak edecek.

5- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk olacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 hayat tablolarını yayımlayacak.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmalarını yapacağı "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" videokonferans yöntemiyle düzenlenecek.

9- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

10- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşı karşıya gelecek.

12- UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi 43 maçla tamamlanacak.

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor ve Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla sona erecek.

14- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda başlayacak.