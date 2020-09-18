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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, basın toplantısı yapacak. 

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. 

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir'de bakanlığı tarafından düzenlenen 33. Ahilik Haftası Etkinliği'ne katılacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi, Bolu Mudurnu Şantiyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesi'ni ziyaret edecek, ardından Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında incelemelerde bulunacak.

6- TOBB, ağustosta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

8- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi, Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını vereceği rallinin ilk iki mücadelesi, İçmeler ve Gökçe etaplarında yapılacak.

10- Süper Lig'de sezonun 2. hafta mücadelesi Yeni Malatyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

11- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Kura çekiminde Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray'ın 3. eleme turunu geçip play-off'a kalmaları durumundaki rakipleri belli olacak.

12- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

13- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

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