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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabının açılış törenine katılacak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak

8- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında yarışlar yapılacak.

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