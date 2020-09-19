Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabının açılış törenine katılacak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak

8- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında yarışlar yapılacak.