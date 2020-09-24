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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Van'da partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, 19. Dönem Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'ne iştirak edecek.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'nin, kortej yürüyüşü ve açılış törenine katılacak. 

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Törenine iştirak edecek.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Salarha Tüneli ile Rize - Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak. 

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

7- TCMB, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. 

8- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

9- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmeleri takip ediliyor.

10- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

12- İletişim Başkanlığı tarafından video konferans yoluyla "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek. 

13- "Sanat Güneşi" Zeki Müren, vefatının 24'üncü yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun'da Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, kent merkezi ve ilçelerdeki spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, gençlerle bir araya gelecek.

15- 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Sevilla, UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak.

16- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanan turda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi, Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk edecek; Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak.

17- 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda başlayacak.

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