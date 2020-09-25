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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek. 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valiliğini ziyaretinin ardından il değerlendirme toplantısına katılacak, alan incelemeleri yapacak, Şırnak Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak. 

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek. 

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Zigana Tüneli şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne, Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve Sanayi Mektebi Açılış Programı'na katılacak. Bakan Varank ardından, Adıyamanlı Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, ikinci gün etkinlikleriyle devam edecek.

10- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi'nin temel atma törenine iştirak edecek, açılışını yapacağı Orhan Gazi Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irat edecek. Erbaş, Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nin temel atma törenine ve Hacı Zehra Yazaroğlu Camisi'nin açılışına da katılacak.

11- "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anılacak.

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

13- Süper Lig'de sezonun 3. hafta mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

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