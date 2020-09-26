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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine ve 300 fabrikanın toplu açılış törenine katılacak. (Gaziantep)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Süper Lig'de sezonun 3. haftasına Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa, Göztepe-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/İzmir/Trabzon/)

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