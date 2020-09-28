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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı sempozyumda konuşma yapacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle toplanacak partisinin Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Dereli ilçesini ve Giresun Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşması"na iştirak edecek. 

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. 

6- Ermenistan ordusunun, cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

9- Süper Lig'de sezonun 3. haftasının son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

10- TFF 1. Lig'in 3. haftası, Beypiliç Boluspor-Altınordu ve Menemenspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftanın son maçında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

13- Anadolu Efes'in Zoom üzerinden düzenlediği medya buluşmaları organizasyonunda, Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin soruları cevaplayacak.

14- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) ana tablo maçları sürüyor.

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