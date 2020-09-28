Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı sempozyumda konuşma yapacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle toplanacak partisinin Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Dereli ilçesini ve Giresun Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşması"na iştirak edecek.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

6- Ermenistan ordusunun, cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Süper Lig'de sezonun 3. haftasının son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

10- TFF 1. Lig'in 3. haftası, Beypiliç Boluspor-Altınordu ve Menemenspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftanın son maçında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

13- Anadolu Efes'in Zoom üzerinden düzenlediği medya buluşmaları organizasyonunda, Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin soruları cevaplayacak.

14- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) ana tablo maçları sürüyor.