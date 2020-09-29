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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi, 3 maçla başlayacak.

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA-PTT, Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

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