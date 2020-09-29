Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi, 3 maçla başlayacak.

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA-PTT, Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.