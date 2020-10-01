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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın özetini açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

5- AB Liderler Zirvesi yapılacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

8- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda gerçekleştirilecek.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- UEFA Avrupa Ligi'nde tek maç üzerinden gerçekleştirilen play-off turu müsabakaları yapılacak. Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

11- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak. 

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek. 

13- Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi Avusturya'daki Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde yapılacak. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Aygaz'ın rakipleri belli olacak.

14- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Karadağ'ın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye 1. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

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