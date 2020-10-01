Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın özetini açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

5- AB Liderler Zirvesi yapılacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda gerçekleştirilecek.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- UEFA Avrupa Ligi'nde tek maç üzerinden gerçekleştirilen play-off turu müsabakaları yapılacak. Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

13- Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi Avusturya'daki Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde yapılacak. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Aygaz'ın rakipleri belli olacak.

14- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Karadağ'ın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye 1. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.