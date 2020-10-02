Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya gelecek.

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklanacağı basın toplantısına katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

5- AB Liderler Zirvesinin ikinci gün toplantıları yapılacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek.

- Gruplarda mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

11- Süper Lig'de sezonun 4. haftası MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

12- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

14- Hentbolda, Beşiktaş Aygaz'ın da mücadele edeceği EHF Erkekler Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde gerçekleştirilecek.

15- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

16- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 2. maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.