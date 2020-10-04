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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tabiata yaban hayvanı salımı gerçekleştirecek. 

2- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

4- Kırgızistan'da halk, 5 yıl görev yapacak milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

6- Süper Lig'in 4. haftası Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak. 

7- TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi Eskişehirspor-Ümraniyespor, Balıkesirspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Adanaspor maçlarıyla sona erecek.

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası OGM Ormanspor-Galatasaray, Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Beşiktaş-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak. 

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray ve Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak. 

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. 

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