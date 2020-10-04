Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tabiata yaban hayvanı salımı gerçekleştirecek.

2- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

4- Kırgızistan'da halk, 5 yıl görev yapacak milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Süper Lig'in 4. haftası Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

7- TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi Eskişehirspor-Ümraniyespor, Balıkesirspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Adanaspor maçlarıyla sona erecek.

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası OGM Ormanspor-Galatasaray, Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Beşiktaş-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray ve Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.