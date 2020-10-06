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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak. 

2- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. 

8- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

9- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

10- Kırgızistan'da 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Galata Kulesi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

14- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Köln Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Almanya ile çarşamba günü yapılacak özel maça ilişkin soruları cevaplayacak. Milliler, son çalışmasını statta yapacak. 

15- ULEB Avrupa Kupası'nın 2. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak. 

16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 1. haftasında ertelenen Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor ve 4. haftada ertelenen VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak. 

17- 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 5. ve son maçında ev sahibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

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