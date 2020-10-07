Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a çalışma ziyaretinde bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğince, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasının tanıtımına katılacak, panele başkanlık edecek.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programına katılacak.

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- KKTC'de kapalı Maraş'ın kısmen açılma kararının ardından gelişmeler izleniyor.

9- Kırgızistan'da siyasi kriz ve gelişmeler takip ediliyor.

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

14- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

15- ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen maçı yapılacak.

16- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Çankaya Üniversitesi-Samsun Canik Belediye, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

17- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1. haftadan ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçı oynanacak.