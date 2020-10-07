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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a çalışma ziyaretinde bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğince, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasının tanıtımına katılacak, panele başkanlık edecek.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programına katılacak.

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

8- KKTC'de kapalı Maraş'ın kısmen açılma kararının ardından gelişmeler izleniyor. 

9- Kırgızistan'da siyasi kriz ve gelişmeler takip ediliyor.

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

12- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. 

14- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

15- ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen maçı yapılacak. 

16- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Çankaya Üniversitesi-Samsun Canik Belediye, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçları yapılacak. 

17- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1. haftadan ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçı oynanacak.

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