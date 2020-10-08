Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumuna canlı bağlantı gerçekleştirecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler ve Ümraniye'de temel atma törenlerine katılacak, okul ziyaretinde bulunacak ve Levent Camisi ile Çamlıca Camisi'nde inceleme yapacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katılacağı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğankent ve Dereli ilçeleri ile il merkezinde esnafı ziyaret edecek.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle 13. İstanbul Moda Konferansı’na katılacak.

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’nin açılış törenine iştirak edecek.

8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak, ardından foruma ilişkin basın açıklaması yapacak.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılacak.

11- KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açılacak.

12- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

13- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

14- Kırgızistan'da genel seçim sonuçlarının tepkiler üzerine iptal edilmesinin ardından geçici hükümetin kurulma çalışmaları ve sokak gösterileri izleniyor.

15- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

16- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun 2. haftası derbiye sahne olacak; Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

18- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

19- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası 2. Tur ilk maçında deplasmanda Avusturya’nın UVC Holding takımıyla karşılaşacak.

20- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

- Antrenmandan sonra yeni transferlerden Diego Perotti, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

21- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son 4 takımın belirleneceği play-off turunda, tek maç üzerinden düzenlenen yarı final maçları yapılacak.

22- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

23- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftadan ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Altekma ve Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

24- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Kastamonu Belediyespor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.