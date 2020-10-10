  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.  (Konya)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy Belediyesini ziyaret edecek, Sorgun ilçesi ve il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak. (Yozgat)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehir Geçişi Şantiyesi ile Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemede bulunacak. (Hakkari)

4- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

6- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile yapılacak maç öncesi Dinamo Merkez Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler son çalışmasını statta yapacak.

7- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, C ve D liglerindeki gruplarda maçlar yapılacak.

8- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçlarının tamamı, Misli.com 3. Lig gruplarından da 4. hafta karşılaşmalarının 7'si oynanacak.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor-Anadolu Efes, Galatasaray-Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından tek maç oynanacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı10 Ekim 2020 Cumartesi 10:04
  • Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak10 Ekim 2020 Cumartesi 09:44
  • Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi10 Ekim 2020 Cumartesi 09:42
  • Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor10 Ekim 2020 Cumartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Ekim 2020 Cumartesi 09:35
  • İzmir'de sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti10 Ekim 2020 Cumartesi 09:34
  • İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon10 Ekim 2020 Cumartesi 09:34
  • Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın10 Ekim 2020 Cumartesi 09:33
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınına yönelik açıklama10 Ekim 2020 Cumartesi 09:32
  • Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin, 'Kıbrıs'ta Durum' oturumuna ilişkin açıklama10 Ekim 2020 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti