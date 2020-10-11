Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.

4- KKTC’de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

- Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

9- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.

10- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye-İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak

14- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.

15- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.