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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.

4- KKTC’de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

- Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

9- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.

10- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye-İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak

14- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.

15- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.

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