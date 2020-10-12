Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir Ortaokulu'nu, Çankırı TOBB Fen Lisesi'ni, Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması'na katılacak.

(Çankırı/09.45-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lityum Pilot Üretim Tesisi'nie ziyarette bulunacak.

(Eskişehir/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Yusufeli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Yusufeli Şantiyesi’nde saha incelemesinde bulunacak.

(Artvin/10.30/11.30/13.15/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

7- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda 13 Ekim Salı günü İngiltere ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Wolverhampton'da tamamlayacak.

13- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Aksaray/19.00)