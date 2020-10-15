  • BIST 1.188
  • Altın 484,289
  • Dolar 7,9044
  • Euro 9,2745
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek. 

(Ankara/14.00) 

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Paylaşım Platformu"na katılıyor.

(İstanbul/09.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşayan Okullar" projesinin, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde düzenlenecek 19. Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni'nde bulunacak.

(Ankara/17.30)

5- TBMM'den 

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürdürülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

6- Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30) 

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programına iştirak edecek.

(İzmir/10.30)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım toplantısına katılacak. 

(Ankara/10.00)

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30) 

10- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik yıl açılışına konuşmacı olarak on-line katılacak.

(09.45)

12- AB Liderler Zirvesinin ilk gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel)

13- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

15- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

16- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

17- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

18- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilecek olan "Polis Nişanı" törenine katılacak.

(Ankara/13.00) 

19- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

(Kaunas/20.00)

20- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın 2. tur rövanşında Avusturya’nın UVC Holding takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30)

21- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1. haftadan ertelenen Aksaray Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma maçı yapılacak.

(Aksaray/17.00)

22- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesi, 3 maçla tamamlanacak.

23- Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi15 Ekim 2020 Perşembe 10:29
  • Kağıthane'de sokak ortasında intihar etti 15 Ekim 2020 Perşembe 10:19
  • Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi15 Ekim 2020 Perşembe 10:16
  • Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı15 Ekim 2020 Perşembe 10:16
  • Tunceli'de 4 ev yandı15 Ekim 2020 Perşembe 09:33
  • Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu15 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • İkiz Göller kurudu, Yörükler de bölgeden ayrıldı15 Ekim 2020 Perşembe 09:31
  • 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı15 Ekim 2020 Perşembe 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Ekim 2020 Perşembe 09:26
  • Malatya'da işçi servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı15 Ekim 2020 Perşembe 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti