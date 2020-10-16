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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme yapılacak. 

- İki lider, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğine katılacak. 

(İstanbul/15.00/16.00/17.00/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katılacak, İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Kurbağalıdere ile Gazhane'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/15.15/16.30/17.00)

3-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantılarına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek. 

(Erzurum/10.30-18.30) 

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Patent ve Marka Kurumunda düzenlenecek Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) 

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferans yoluyla katılacak, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenecek Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/10.00/14.30)

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü, Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi, Boks Federasyonu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek; Merkez Spor Salonu inşaatında ve Kadı Dağı Sürekli Eğitim Araştırma Programları Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, yatırım protokolü imza törenine katılacak. 

(Kastamonu/11.15-17.20)

7- AB Liderler Zirvesinin ikinci gün toplantıları yapılacak. 

8- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

9- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor. 

10- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

11- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) 

12- Kozmik Oda soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 101 kişinin yargılandığı dava 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

14- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek. 

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