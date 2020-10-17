Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek.
(15.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'da çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak.
(Erzincan/12.00-18.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı 2. pistte inceleme yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Elazığ Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na seyahat edecek.
(Elazığ/10.00-16.30)
5- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.
6- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izlenecek.
7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip edilecek.
8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Süper Lig'in 5. haftası Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.
(Rize/13.30/Kayseri/Konya/16.00/Trabzon/19.00)
10- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak; ilk haftanın maçlarından 5'i yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.