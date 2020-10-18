Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Şırnak/13.00/15.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.
(İstanbul/11.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Fındıklı ve Çayeli ilçe kongrelerine katılacak.
(Rize/12.00/14.30)
4- KKTC'de halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidecek.
(Lefkoşa)
5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(BAKÜ)
6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Süper Lig'in 5. haftasına Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Antalya/16.00/İzmir/19.00)
9- TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor ve Bursaspor-Balıkesirspor maçları oynanacak.
(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)
10- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero, basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.00)
11- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta maçları tamamlanacak.
12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30)
13- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor-BOTAŞ ve Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Kocaeli/15.00/İstanbul/17.30)
14- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol, İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/15.30/Afyonkarahisar/16.00/Bursa/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.30)
15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının ertelenen maçında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/13.00)
16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın 5 maçı oynanacak.
17- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk haftası tek maçla tamamlanacak.
18- MotoGP'de sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.
(Aragon/15.00)
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