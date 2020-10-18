Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Şırnak/13.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(İstanbul/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Fındıklı ve Çayeli ilçe kongrelerine katılacak.

(Rize/12.00/14.30)

4- KKTC'de halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidecek.

(Lefkoşa)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(BAKÜ)

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Süper Lig'in 5. haftasına Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Antalya/16.00/İzmir/19.00)

9- TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor ve Bursaspor-Balıkesirspor maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)

10- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

11- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta maçları tamamlanacak.

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30)

13- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor-BOTAŞ ve Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Kocaeli/15.00/İstanbul/17.30)

14- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol, İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/Afyonkarahisar/16.00/Bursa/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.30)

15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının ertelenen maçında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın 5 maçı oynanacak.

17- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk haftası tek maçla tamamlanacak.

18- MotoGP'de sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Aragon/15.00)