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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Şırnak/13.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(İstanbul/11.00) 

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Fındıklı ve Çayeli ilçe kongrelerine katılacak.

(Rize/12.00/14.30) 

4- KKTC'de halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidecek.

(Lefkoşa)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(BAKÜ)

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Süper Lig'in 5. haftasına Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Antalya/16.00/İzmir/19.00)

9- TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor ve Bursaspor-Balıkesirspor maçları oynanacak. 

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)

10- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

11- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta maçları tamamlanacak.

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30)

13- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor-BOTAŞ ve Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Kocaeli/15.00/İstanbul/17.30) 

14- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol, İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/Afyonkarahisar/16.00/Bursa/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.30)

15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının ertelenen maçında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/13.00)

16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın 5 maçı oynanacak.

17- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk haftası tek maçla tamamlanacak.

18- MotoGP'de sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Aragon/15.00)

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