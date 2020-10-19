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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak. 

(İstanbul/11.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek. 

(Bakü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. 

(Ankara/12.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

10- Süper Lig'de sezonun 5. haftası, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/20.00)

11- TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Akhisarspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00)

12- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maç için Leipzig kentine gidecek. 

- Havalimanına girmeden önce teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

- Teknik direktör Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu ile Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Red Bull Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/12.00-Leipzig/19.30/20.00/17.30) 

13- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00)

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