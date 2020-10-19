Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

10- Süper Lig'de sezonun 5. haftası, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/20.00)

11- TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Akhisarspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00)

12- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maç için Leipzig kentine gidecek.

- Havalimanına girmeden önce teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

- Teknik direktör Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu ile Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Red Bull Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/12.00-Leipzig/19.30/20.00/17.30)

13- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00)