  • BIST 1.210
  • Altın 483,334
  • Dolar 7,8102
  • Euro 9,2642
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yılı anısına düzenlenen 12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.

(TBMM/14.30) 

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/14.00/11.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yenifakılı ile Kayseri'nin İncesu, Develi ve Talas ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Yozgat/Kayseri/10.30-19.00) 

6-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık – Söz Ver Rekor Gelsin Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) 

8- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile nisan-haziran dönemi hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

10- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) 

11- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü İspanya'nın Villarreal takımıyla yapacağı maç için hava yoluyla hareket edecek.

- Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, Villarreal maçına ilişkin La Ceramica Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sivasspor, son çalışmasını statta yapacak.

(Sivas/10.00/Villarreal/19.00/20.00) 

14- Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek. 

- Sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

15- 8 Kasım'da koşulacak N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00)

16- TFF 1. Lig'in 6. haftasına Giresunspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Ümraniyespor, Altınordu-Altay, Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.30/Adana/16.00/İzmir/Balıkesir/19.00)

17- Misli.com 2. Lig'de 6. hafta maçları yapılacak.

18- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesine 14 maçla devam edilecek.

19- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak.

(Sassari/21.30)

20- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

21- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi ve Beşiktaş HDI Sigorta-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Samsun/Elazığ/14.00/Mersin/İstanbul/16.00)

22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto-Halkbank, Altekma-İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İzmir/15.00/Yozgat/16.00/İstanbul/17.00/19.00/Tokat/17.30)

23- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 1. haftasından ertelenen MYK Hentbol-Spor Toto maçı oynanacak.

(Ankara/17.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'21 Ekim 2020 Çarşamba 09:18
  • Rusya'dan 'Türk ve Mısır donanmalarını yendik, Yunanistan bağımsız oldu' paylaşımı21 Ekim 2020 Çarşamba 09:17
  • Azerbaycan'da 'ele geçirilen köylere BAYRAKTAR adı verilsin' önerisi21 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
  • BTK’dan eSIM açıklaması geldi!21 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Ekim 2020 Çarşamba 09:15
  • Gine'de geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Conde 4 bölgede rakiplerinin önüne geçti21 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor21 Ekim 2020 Çarşamba 09:11
  • Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik21 Ekim 2020 Çarşamba 09:10
  • Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek21 Ekim 2020 Çarşamba 09:09
  • İnsan kafatasında yeni bir organ bulundu20 Ekim 2020 Salı 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti