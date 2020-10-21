Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yılı anısına düzenlenen 12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.

(TBMM/14.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/14.00/11.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yenifakılı ile Kayseri'nin İncesu, Develi ve Talas ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Yozgat/Kayseri/10.30-19.00)

6-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık – Söz Ver Rekor Gelsin Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

8- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile nisan-haziran dönemi hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

10- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

11- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü İspanya'nın Villarreal takımıyla yapacağı maç için hava yoluyla hareket edecek.

- Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, Villarreal maçına ilişkin La Ceramica Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sivasspor, son çalışmasını statta yapacak.

(Sivas/10.00/Villarreal/19.00/20.00)

14- Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

- Sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

15- 8 Kasım'da koşulacak N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00)

16- TFF 1. Lig'in 6. haftasına Giresunspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Ümraniyespor, Altınordu-Altay, Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.30/Adana/16.00/İzmir/Balıkesir/19.00)

17- Misli.com 2. Lig'de 6. hafta maçları yapılacak.

18- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesine 14 maçla devam edilecek.

19- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak.

(Sassari/21.30)

20- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

21- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi ve Beşiktaş HDI Sigorta-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Samsun/Elazığ/14.00/Mersin/İstanbul/16.00)

22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto-Halkbank, Altekma-İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İzmir/15.00/Yozgat/16.00/İstanbul/17.00/19.00/Tokat/17.30)

23- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 1. haftasından ertelenen MYK Hentbol-Spor Toto maçı oynanacak.

(Ankara/17.00)