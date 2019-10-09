Türkiye ve dünya gündemi 9 Ekim 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesinin açılış törenine katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet" Paneli'ne iştirak edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında "İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi" konulu Ankara Bölge Toplantısı yapılacak.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni ile MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılacak, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Teknopark'ı ziyaret edecek.

6- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de resmi temaslarda bulunacak.

8- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

10- Emine Bulut cinayeti davası başlıyor

- Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor.

11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Sakarya'da aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

13- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

14- Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

15- Basketbol 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

16- Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

17- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya'nın EWE Baskets takımıyla karşı karşıya gelecek.

18- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nin rövanşında Pınar Karşıyaka, İsveç'in Boras Basket takımını konuk edecek.

19- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 7'nci hafta maçları yapılacak.