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Türkiye ve dünya gündemi - 9 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi - 9 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de düzenlenecek, Amerika Türk Günü'ne katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören ilçesinde Belediye Mesire Alanı'nda vatandaşlarla buluşacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na iştirak edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek. 

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören'de muhtarlarla buluşacak, Sultangazi'de esnaf ve piknik alanı ziyareti yapacak, Yeşilköy sahilinde vatandaşlarla sohbet edecek ve AK Parti teşkilatıyla buluşarak halka hitap edecek.

4- Kazakistan'da halk cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ilk maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

7- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü deplasmanda oynayacağı H Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla başlayacak. 

- Milli takım kafilesi, antrenman sonrası İzlanda'ya gidecek. 

8- UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile Hollanda, Portekiz'in Porto kentinde karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise İsviçre ile İngiltere, Portekiz'in Guimaraes kentinde karşılaşacak.

9- Fransa Açık Tenis Turnuvası, İspanyol Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

10- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. 

- Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Avustralya-İtalya ve Brezilya-Jamaika, D Grubu'nda ise İngiltere-İskoçya karşı karşıya gelecek.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'si koşulacak.

12- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

13- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de sürüyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Sigortam.Net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor arasındaki üçüncü maç Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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