Türkiye ve dünya gündemi 9 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılacak, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında hazır bulunacak.

- Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek geçit törenine iştirak edecek.

2- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM grup toplantıları yapılacak.

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay, 2 yıl ve 6 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

6- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki olaylara ilişkin 29 sanığın yargılandığı dava İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

9- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürecek.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.

11- UEFA Avrupa Ligi, 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.