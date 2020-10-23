Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenecek Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.

(Giresun/11.15/13.00/15.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

- Bursa Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak Koca, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Bursa/11.30-18.30)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Erzurum/11.00/16.30)

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lagün Kuş Gözlemevi'nin açılış törenine ve kivi hasat programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Yalova/10.15-17.00)

8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması" konulu webinara katılacak.

(Ankara/15.00)

9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi’nin kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

11- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini, 2020 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini ve 2019 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'nın sonuçlarını paylaşacak.

(Ankara/10.00)

12- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

13- KKTC’de Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, devir teslim töreniyle yeni görevine başlayacak.

14- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu videokonferans yoluyla yapılacak.

15- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

16- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

17- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Patnos Camisi açılışına katılacak, cuma namazı ve hutbe irad edecek.

(Ağrı/11.00)

18- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

19- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

20- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

21- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30)

22- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Kosova'yı konuk edecek.

(Antalya/19.00)

23- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

24- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasının ilk maçında Köyceğiz Belediyespor ile Göztepe karşılaşacak.

(Muğla/17.00)

25- Judoda, milli sporcuların da katılacağı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte/16.00-21.00)