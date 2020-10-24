Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (Kayseri)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzu temel atma, Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula yaptırılan spor salonlarının toplu açılış ve Konya 2021 Genel Koordinatörlük Hizmet Binası'nın açılış törenleri ile Konya 2021 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katılacak.(Konya)

7- Süper Lig'in 6. haftasına Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Frapot TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

8- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. haftadan ertelenen Bayburt Özel İdare-Elazığspor, 2. haftadan ertelenen Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçları yapılacak.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen ve Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT maçları yapılacak.

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası iki maçla sona erecek. (Fotoğraflı)

12- Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.