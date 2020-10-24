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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (Kayseri)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzu temel atma, Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula yaptırılan spor salonlarının toplu açılış ve Konya 2021 Genel Koordinatörlük Hizmet Binası'nın açılış törenleri ile Konya 2021 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katılacak.(Konya)

7- Süper Lig'in 6. haftasına Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Frapot TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

8- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. haftadan ertelenen Bayburt Özel İdare-Elazığspor, 2. haftadan ertelenen Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçları yapılacak.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen ve Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT maçları yapılacak.

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası iki maçla sona erecek. (Fotoğraflı)

12- Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.

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