Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.

İki lider, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.15/19.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Ankara/12.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'ndan "Karaelmas Ekspresi" ile Karabük'e hareket edecek, Kalecik ilçesinde kütüphane ve kültür merkezi açılışı gerçekleştirecek, Çankırı ve Çerkeş ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Ankara/Çankırı/Karabük/09.00-19.40)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.

- Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Byauzakovich Yermekbayev ile görüşecek, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Nur Sultan)

5- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek ve yerel yöneticilerle değerlendirme toplantısı yapacak.

(İstanbul/14:30)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak, Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışmalarını inceleyecek.

(Denizli/11.00/18.30)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek ve hızlı tren istasyonunu inceleyecek.

(Afyonkarahisar/10.00-15.30)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların insani amaçlarla durdurulması için varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

11- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

12- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari'de Valiliği, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Hakkari Stadı ve kayak merkezinde inceleme yapacak, Rafting Yarışları açılış töreni ile Gençlerle Buluşma programına katılacak.

(Hakkari/11.00-15.30)

15- Süper Lig'in 6. haftası Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Denizli/20.00)

16- TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Beypiliç Boluspor-Menemenspor, Akhisarspor-Bursaspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/Manisa/19.00)

17- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasının son maçında Beşiktaş ile Anadolu Efes, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

18- 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da kampa girecek.