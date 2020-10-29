Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhuriyetimiz 97 yaşında

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.

(Ankara/11.00/12.30/16.00)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Patara Antik Kenti’nde icra edeceği "Büyük Cumhuriyet Konseri", mapping gösterisi ile eş zamanlı olarak Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayımlanacak.

(Antalya/İstanbul/19.23)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulus'aki Birinci Meclis'i ziyaret edecek.

- Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katılacak Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 Projenin Açılış ve Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.15/14.00/19.30)

3- AB üyesi ülkelerin liderleri, video konferans yoluyla Kovid-19 konulu zirve toplantısı yapacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası etabıyla başlayacak.

(İstanbul/12.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımını Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek.

(Sivas/20.55)

3- Azerbaycan'ın Karabağ takımı, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55)

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek. Futbolculardan Valentin Rosier, tesislerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/14.00)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Futbolculardan Luiz Gustavo, antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/13.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

(Tel-Aviv/22.05)