  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Van/13.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulunacak.

(İzmir/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunacak.

(İzmir/12.00)

4- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüşecek. 

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de incelemeler yapacak. 

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Süper Lig'in 7. haftasına Gençlerbirliği-Gaziantep FK, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/19.00)

11- TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor-Ümraniyespor ve Bursaspor-Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(Giresun/13.30/Bursa/16.00)

12- Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak; 3. Lig'de 7. hafta 3. ve 4. Grup'taki toplam 6 maçla başlayacak.

13- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor, Aliağa Petkimspor-Galatasaray ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15/Bursa/20.00)

14- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediye-Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor ve Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Elazığ/Samsun/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/17.30)

15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-PTT, Türk Hava Yolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Aydın/15.00/Aksaray/20.00)nanlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı31 Ekim 2020 Cumartesi 09:33
  • 62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı31 Ekim 2020 Cumartesi 09:32
  • İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor31 Ekim 2020 Cumartesi 09:31
  • İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı31 Ekim 2020 Cumartesi 09:31
  • İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı31 Ekim 2020 Cumartesi 09:30
  • Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi31 Ekim 2020 Cumartesi 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Ekim 2020 Cumartesi 09:29
  • Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu31 Ekim 2020 Cumartesi 09:29
  • Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı31 Ekim 2020 Cumartesi 09:20
  • Erdoğan: Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik31 Ekim 2020 Cumartesi 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti