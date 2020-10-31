Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Van/13.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulunacak.

(İzmir/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunacak.

(İzmir/12.00)

4- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüşecek.

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de incelemeler yapacak.

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Süper Lig'in 7. haftasına Gençlerbirliği-Gaziantep FK, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/19.00)

11- TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor-Ümraniyespor ve Bursaspor-Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(Giresun/13.30/Bursa/16.00)

12- Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak; 3. Lig'de 7. hafta 3. ve 4. Grup'taki toplam 6 maçla başlayacak.

13- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor, Aliağa Petkimspor-Galatasaray ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15/Bursa/20.00)

14- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediye-Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor ve Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Elazığ/Samsun/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/17.30)

15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-PTT, Türk Hava Yolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Aydın/15.00/Aksaray/20.00)nanlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.