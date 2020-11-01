Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve gardaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

(Samsun/14.30/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

- Yılmaz'ın naaşı Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan psikososyal destek alanını ziyaret edecek, afet sonrası eğitimdeki durumla ilgili basın açıklaması yapacak.

(İzmir/11.00)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

7- Cezayir'de anayasa değişikliği için halk oylaması yapılacak.

(Cezayir)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.

(Rize/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00)

10- TFF 1. Lig'in 8. haftası Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor, Eskişehirspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

11- Misli.com 3. Lig'de 1, 2. ve 3. grupta maçlar yapılacak.

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş, Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00)

13- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Mersin/14.00)

14- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arhavi Voleybol-Altekma, Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Şanlıurfa/15.00)

15- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç oynanacak.

16- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya'da koşulacak.

(Imola/15.10)