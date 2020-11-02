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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 

(Ankara/12.00) 

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 bütçe teklifi ve 2019 kesin hesapları ele alınacak. 

(TBMM /11.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak

(Ankara/11.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen makale yarışmasında ilk üçe giren üniversite öğrencilerine plaket takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00) 

11- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) 

12- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. 

(İstanbul/10.00)

13- Süper Lig'in 7. haftası, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00)

14- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Bingöl/13.00) 

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