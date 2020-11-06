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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

(İstanbul/14.30) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) 

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 35. yıl dönümü programına iştirak edecek.

(Ankara/17.00) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

5- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

7 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı açılış törenlerine katılacak.

(Tekirdağ/09.00/Kırklareli/15.30/18.00) 

8- Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'de çeşitli toplantılara katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sığacık'ta depremde zarar gören esnafı ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.

(İzmir/13.15/16.00)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenlenecek. 

(Antalya/11.00) 

11- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları takip ediliyor.

12- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

13- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.30)

14- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) 

15- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

16- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

18- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00) 

19- TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi Altay-Balıkesirspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) 

20- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30) 

21- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45) 

22- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu rövanşında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30) 

23- Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off Turu'nda Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşılaşacak.

(Kocaeli/18.00) 

24- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/16.00) 

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