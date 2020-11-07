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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki tünellerin açılışını yapacak. (Kahramanmaraş) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne katılacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunacak, E-scooter yarışının startını verecek ve basın açıklaması yapacak.

6- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Süper Lig'in 8. haftasında, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

10- TFF 1. Lig'in 9. haftasına, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor, Ümraniyespor-Tuzlaspor ve Ankaraspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes, OGM Ormanspor-Aliağa Petkimspor ve Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, İlbank-PTT, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları maçları yapılacak.

13- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

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