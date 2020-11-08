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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/13.30/15.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz ve Zeytinburnu ilçe kongrelerine iştirak edecek. 

(İstanbul/14.00/17.00)

4- ABD başkanlık seçimleri sonrasındaki gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. 

(Washington/New York)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan ve bu yıl N Kolay isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi yapılacak.

(İstanbul/09.00)

8- Süper Lig'de 8. hafta, MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Malatya/13.30/Kayseri/İstanbul/16.00/Sivas/19.00) 

9- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor-Altınordu, Akhisarspor-Beypiliç Boluspor maçları oynanacak.

(Eskişehir/13.30/Samsun/Manisa/16.00)

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Gaziantep Basketbol, Galatasaray-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Haliliye Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Altekma-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol maçları yapılacak.

(Ankara/12.30/İstanbul/14.00/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Yozgat/16.00)

12- MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 12'nci ayağı Avrupa Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Valensiya/16.00)

13- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası maçları Kartepe'de başlayacak. Kupanın ilk gününde 8 maç yapılacak.

(Kocaeli/13.00-20.15)

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında 2 maç oynanacak. 

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